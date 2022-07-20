Во дворе библиотеки Маяковского появилось бесконечное "люблю"

Инсталляция была создана студентами местной Вышки к 129-летию Владимира Маяковского.

В честь дня рождения поэта Владимира Маяковского во дворе библиотеки им. Маяковского на Фонтанке состоялось открытие паблик-арта "ЛЮБЛЮБЛЮБЛЮ". Оно прошло в рамках фестиваля "НАТЕ!".

Сегодня мы открываем в нашем прекрасном дворике инсталляцию. Ведь когда-то Владимир Маяковский подарил Лиле Брик кольцо-печатку с её инициалами и эта монограмма с буквами Л. Ю. Б. складывалось в бесконечное слово "люблю". Это кольцо сегодня стало культовым и многие известные ювелирные бренды изготавливают его из различных металлов. Они предлагают подарить его своим возлюбленным, своим друзьям и даже самому себе. Ведь совершенно неважно кого и как зовут, какие отношения вас связывают, везде есть самое главное чувство – любовь. Именно поэтому мы открываем пространство безграничной любви в книжном дворике на Фонтанке 46 арт-паблик, который называется "ЛЮБЛЮБЛЮБЛЮ". Елена Ахти, заместитель директора по развитию ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Авторами инсталляции стали студенты Школы Дизайна НИУ ВШЭ в Петербурге: Арина Мокшина, Ева Черных, Николай Крылов и Виталия Астратова под кураторством Андрея Пунина, руководителя направления "Дизайн среды".

Как рассказали Piter.tv Николай Крылов и Виталия Астратова, они узнали о существовании фестиваля и решили создать для него арт-объекты.

В помещении, которое находится на окраине города, мы доводили буквы до ума: занимались покраской, собирали их. Например, буква "Ю" изготавливалась из труб, которые были под заказ. Мы долго выбирали метафоры, которые можно воплотить в буквах, также долго думали как их можно совместить с реальными материалами, потому что мы не могли сделать что-то воздушное, что прожило бы в городе довольно долго. Мы пытались подобрать материалы под это исполнение". Николай Крылов, Виталия Астратова, авторы проекта "ЛЮБЛЮБЛЮБЛЮ".

Буквы размещены во дворике не в хаотичном порядке, а по кругу, создавая тем самым кольцо из Л. Ю. Б. Так, находясь в центре дворика и крутясь в нем, можно бесконечно читать "люблю". Каждый объект обозначает не только инициалы возлюбленной Маяковского, но и своим внешним видом указывает на их связь с творчеством поэта.

Мы расставили по кругу каждую из букв и каждая буква посвящена Маяковскому. Например, буква "Б" это визуализация облака в штанах. Буква "Л" это лесенка, потому что Маяковский писал лесенкой. Буква "Ю" отсылает к строкам "А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?" Ева Черных, автор проекта "ЛЮБЛЮБЛЮБЛЮ".

Но это не единственная инсталляция, появившаяся к празднику. Так, в библиотеке на Фонтанке 44 можно увидеть выставку книжного объекта "Для голоса". Это проект Маяковского и Эль Лисицкого, который считается шедевром русского конструктивизма. Метровый сборник можно листать, рассматривать и читать.

Помимо этого, в библиотеке проводятся и другие мероприятия в рамках фестиваля "НАТЕ!". Все инсталляции можно увидеть до 31 июля.

Материал подготовила Виктория Попова для Piter.tv