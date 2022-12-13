В библиотеке Маяковского хотят воссоздать историческую люстру

В Центральном государственном архиве Петербурга сохранились чертежи люстры, сделанные в 1832 году.

Историческую люстру, которая украшала пространство купола Ротонды бывшей Голландской реформатской церкви на Невском проспекте, 20, планируется воссоздать. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала заведующая отделом литературы по искусству и музыке "НевскийART" Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Ольга Довгарь.

Позолоченная бронзовая люстра была заказана по проекту архитектора Павла Жако за семь тысяч рублей у петербургского бронзовых дел мастера Карла Тегельштейна. Восемьдесят четыре свечи люстры хорошо освещали церковь во время важных событий. В 1933 году в ротонде был сильный пожар, в котором, предположительно, погибла люстра.



В Центральном государственном архиве Петербурга сохранились чертежи люстры, сделанные в 1832 году. Но не сохранилось ее фотографий. На данный момент, в планах – обследовать купол и затем заняться проектом люстры, её изготовлением.

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)