Стало известно, когда филиал Маяковки откроется в "Севкабель Порту"

В библиотеки каждую неделю будут проводить мероприятия.

Филиал библиотеки Маяковского в "Севкабель Порту" откроется 25 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Помимо библиотечного пространства там будет работать интеллектуальная площадка, коворкинг. На базе библиотеки появится лекторий.

Основу фонда составят книги по урбанистике, архитектуре, дизайну, искусству, детская литература. Пользователи смогут заказать литературу из любого отдела библиотеки. Доставка будет осуществляться 2 раза в неделю. Тем, у кого есть читательский билет, доступны электронные ресурсы Bookmate, MyBook, EastView.

Библиотека будет работать с 12:00до 21:00 на третьем этаже локации "Сименс". Сейчас там идет ремонт.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский