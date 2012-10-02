Горожан приглашают на фестиваль "Мы Петербург" 27 июня

В понедельник, 27 июня, на Малой Садовой состоится молодежный фестиваль "Мы Петербург", на котором горожане смогут познакомиться с уличным искусством и культурой города. Об этом сообщили в администрации Центрального района.
Жителей ждут выступления танцевальных коллективов, мастер-классы, хиты групп "Дешевые Драмы", Idaho, Ze Fish и других.
Участники шоу увидят интерактивные спектакли, познакомятся с настенной живописью художников и узнают, как создавать арт-объекты за несколько минут с помощью одного баллончика краски.
Начало фестиваля запланировано на 16 часов. Праздник проводится при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Дома молодежи Санкт-Петербурга. За вход платить не нужно.
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Фото: сайт "Культура Петербурга"
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