В Ботаническом саду Петра Великого сегодня открылась выставка пионов

Посетить экспозицию можно до 3 июля.

В Ботаническом саду сегодня, 25 июня, открылась выставка пионов. Об этом сообщили работники дендрария в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Посетители смогут увидеть разнообразие сортов растения и насладиться ароматом цветов. Посетить экспозицию можно до 3 июля.

Выставка продемонстрирует огромное сортовое разнообразие этих роскошных и любимых всеми цветов. Старинные усадебные пионы и передовые новинки селекции продемонстрируют посетителям все богатство палитры от темно-красных до акварельно-розовых тонов и наполнят волшебными ароматами выставочный павильон Зеленый домик. Ботанический сад Петра Великого

Ранее на Piter.tv: в Эрмитаже откроется выставка французского модернизма.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН (Ксения Григорьева)