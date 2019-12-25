В Эрмитаже откроется выставка французского модернизма

Посетить ее можно до 30 октября.

Коллекцию ценителя французского модернизма Сергея Щукина представят в Эрмитаже. Выставка "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" откроется в в воскресенье, 26 июня. На ней посетители увидят 30 картин Анри Матисса, 40 произведений Пабло Пикассо, 15 работ Поля Гогена, полотна Винсента Ван Гога, Клода Моне, Камиля Писсарро, Андре Дерена. Об этом сообщили в группе " Государственный Эрмитаж" в соцсети "ВКонтакте".

В экспозицию войдут более 150 произведений. Посетить выставку можно до 30 октября. Проект завершит триаду показов собраний Щукина.

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Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж