В парке "Россия — моя история" откроется выставка к 90-летию Тарковского

Творчество режиссера сильно повлияло на работы художника Яна Антонышева, чьи работы и будут представлены на экспозиции.

В Историческом парке "Россия — моя история" (Бассейная улица, 32) откроют выставку с 90-летию режиссера и сценариста Андрея Тарковского "Ни слова о себе…". Она будет работать всего месяц.

Работы Антонышева находятся в собраниях Минкульта, Нарвском Замке (Эстония), ЦВЗ "Манеж" (Петербург), Новой Пинакотеке в Мюнхене и частных собраниях в разных странах мира. Во многих работах художника можно встретить предметы-символы из киноработ режиссера. Антонышев работает в пастельной технике, которую изобрел сам.

На выставке будут представлен 13 работ. Экспозиция будет работать с 1 по 31 июля 2022 года. Возрастное ограничение 6+.

Напомним, Андрей Тарковский создал такие фильмы как "Зеркало", "Солярис", "Сталкер", "Ностальгия", "Андрей Рублев".

Фото: Исторический парк "Россия — моя история"