В парке "Россия — моя история" откроется выставка к 90-летию Тарковского

В Историческом парке "Россия — моя история" (Бассейная улица, 32) откроют выставку с 90-летию режиссера и сценариста Андрея Тарковского "Ни слова о себе…". Она будет работать всего месяц.
Работы Антонышева находятся в собраниях Минкульта, Нарвском Замке (Эстония), ЦВЗ "Манеж" (Петербург), Новой Пинакотеке в Мюнхене и частных собраниях в разных странах мира. Во многих работах художника можно встретить предметы-символы из киноработ режиссера. Антонышев работает в пастельной технике, которую изобрел сам.
На выставке будут представлен 13 работ. Экспозиция будет работать с 1 по 31 июля 2022 года. Возрастное ограничение 6+.
Напомним, Андрей Тарковский создал такие фильмы как "Зеркало", "Солярис", "Сталкер", "Ностальгия", "Андрей Рублев".
Фото: Исторический парк "Россия — моя история"
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