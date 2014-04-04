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Гигантская воксельная инсталляция в виде краба появилась в Мурино
Сегодня, 13:00
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Гигантская воксельная инсталляция в виде краба появилась в Мурино

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Проект рассказывает о создании, которое пытается покинуть емкость, ведро, но сородичи тянут его на дно.

В Мурино установили масштабную воксельную инсталляцию в виде краба. Скульптура появилась около Воронцовского бульвара. Ракообразное встало около трассы и "перекрыло вход для чужих и выход для своих". 

Создателями арт-объекта стали художники из Net Streetart. Работу они назвали "Мышление краба". Проект рассказывает о создании, которое пытается покинуть емкость, ведро, но сородичи тянут его на дно.

Часто ли бывало, что близкие люди заставляют вас усомниться в принятых решениях, развивают в вас тревоги, страхи и неуверенность?
Создатели инсталляции "Мышление краба"

Проект художников заставляет задуматься. Петербуржцы оценили арт-объект.

Ранее на Piter.tv: В саду Мариинского дворца работает выставка "Игры XX века".

Фото: ВКонтакте / Девяткино online

Теги: арт-объект, воксельный краб, мурино, художники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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