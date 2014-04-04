Гигантская воксельная инсталляция в виде краба появилась в Мурино

В Мурино установили масштабную воксельную инсталляцию в виде краба. Скульптура появилась около Воронцовского бульвара. Ракообразное встало около трассы и "перекрыло вход для чужих и выход для своих".
Создателями арт-объекта стали художники из Net Streetart. Работу они назвали "Мышление краба". Проект рассказывает о создании, которое пытается покинуть емкость, ведро, но сородичи тянут его на дно.
Часто ли бывало, что близкие люди заставляют вас усомниться в принятых решениях, развивают в вас тревоги, страхи и неуверенность?
Создатели инсталляции "Мышление краба"
Проект художников заставляет задуматься. Петербуржцы оценили арт-объект.
Ранее на Piter.tv: В саду Мариинского дворца работает выставка "Игры XX века".
Фото: ВКонтакте / Девяткино online
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все