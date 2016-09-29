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В саду Мариинского дворца работает выставка "Игры XX века"
Сегодня, 12:15
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В саду Мариинского дворца работает выставка "Игры XX века"

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Посетители вспомнят про "Городки", "Резиночку", "Светофор" и другие игры.

В саду Мариинского дворца работает тематическая выставка "Игры XX века". Посетители экспозиции смогут познакомиться с детскими развлечениями прошлого столетия. Об этом сообщили в  пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Современные дети узнают, во что играли их родители и бабушки с дедушками, а взрослые смогут поностальгировать по детству. Они вспомнят про "Городки", "Резиночку", "Светофор", "Море волнуется раз", "Колечко-колечко", "Испорченный телефон", "Морской бой". 

Посетить выставку можно до конца августа. Кроме того, для школьников младших классов устроят игротеку. 

Ранее на Piter.tv: на створках Дворцового моста устроили караоке с песнями популярных исполнителей.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: воспитание, выставка игр 20 века, дети, досуг, культура, мариинский дворец
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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