В саду Мариинского дворца работает выставка "Игры XX века"

В саду Мариинского дворца работает тематическая выставка "Игры XX века". Посетители экспозиции смогут познакомиться с детскими развлечениями прошлого столетия. Об этом сообщили в пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.
Современные дети узнают, во что играли их родители и бабушки с дедушками, а взрослые смогут поностальгировать по детству. Они вспомнят про "Городки", "Резиночку", "Светофор", "Море волнуется раз", "Колечко-колечко", "Испорченный телефон", "Морской бой".
Посетить выставку можно до конца августа. Кроме того, для школьников младших классов устроят игротеку.
Ранее на Piter.tv: на створках Дворцового моста устроили караоке с песнями популярных исполнителей.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
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