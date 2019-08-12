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На створках Дворцового моста устроили караоке с песнями популярных исполнителей
Сегодня, 9:34
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На створках Дворцового моста устроили караоке с песнями популярных исполнителей

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После развода переправы петербуржцы смогут исполнить треки Басты, Клавы Коки и других участников VK Fest.

В Петербурге в преддверии молодежного фестиваля VK Fest на створках Дворцового моста показали проекцию с текстами известных артистов. Горожане смогли хором исполнить любимые песни благодаря караоке. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети. 

Петербуржцы вспомнили композиции группы "Звери", NILETTO, Елки, Вани Дмитриенко, Клавы Коки, Zivert и других. Известно, что эти артисты выступят на фестивале. 

На вечеринку под открытым небом прямо в центре Северной столицы пришли и блогеры, которые вместе с местными жителями и гостями города пели песни.

Напомним, что VK Fest состоится  23 и 24 июля в трех городах – Москве, Петербурге и Сочи. В городе на Неве праздник проведут в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.tv: концерт группы "Руки вверх" в Петербурге посетили тысячи горожан.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: vk fest, дворцовый мост, караоке, подготовка к вк фестивалю
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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