Концерт группы "Руки вверх" в Петербурге посетили тысячи горожан

Известно, что на сцену вышел и сын вокалиста Энджел.

В субботу, 16 июля, на "Газпром Арене" состоялся концерт известной российской группы "Руки вверх". Услышать песни любимых поп-исполнителей пришли тысячи петербуржцев.

В соцсетях фанаты творчества Сергея Жукова и его команды опубликовали снимки с события. На них видно, что трибуны были полностью заполнены зрителями. Однако свободные места все равно остались.

Концерт "Руки вверх"! 50 000 человек!!! Атмосфера просто космическая! Поклонница группы "Руки вверх"

Известно, что на сцену вышел и сын вокалиста Энджел. Он выступил с песней "Я на тебя запал". Поддержать брата решила дочь Сергея Жукова – Вероника. Из зала им аплодировали мама и супруга певца.

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Фото: ВКонтакте / Марина Митичкина