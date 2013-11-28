В акватории Финского залива провели репетицию выступления кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

В Финском заливе провели репетицию выступления кораблей перед Главным парадом ко Дню ВМФ. Об этом сообщили в Минобороны.
В тренировке приняли участие 30 боевых кораблей. Кроме того, в акватории показались и малые морские судна.
На репетиции был представлен сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", малые ракетные корабли "Пассат", "Советск", малые противолодочные корабли "Уренгой" и другие.
Отметим, что праздник не имеет фиксированной даты. В 2022 году торжество выпадает на 31 июля.
Ранее на Piter.tv: в морском параде ВМФ задействуют десантный корабль "Иван Грен".
Фото: Министерство обороны РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все