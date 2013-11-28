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В акватории Финского залива провели репетицию выступления кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ
Сегодня, 20:30
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В акватории Финского залива провели репетицию выступления кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

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В 2022 году торжество выпадает на 31 июля.

В Финском заливе провели репетицию выступления кораблей перед Главным парадом ко Дню ВМФ. Об этом сообщили в Минобороны. 

В тренировке приняли участие 30 боевых кораблей. Кроме того, в акватории показались и малые морские судна. 

На репетиции был представлен сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", малые ракетные корабли "Пассат", "Советск", малые противолодочные корабли "Уренгой" и другие. 

Отметим, что праздник не имеет фиксированной даты.  В 2022 году торжество выпадает на 31 июля.

Ранее на Piter.tv:  в морском параде ВМФ задействуют десантный корабль "Иван Грен".

Фото: Министерство обороны РФ

Теги: вмф, военные, парад, праздник, репетиция, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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