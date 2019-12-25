В морском параде ВМФ задействуют десантный корабль "Иван Грен"

В военно-морском параде, посвящённом дню ВМФ в Петербурге, будет задействован большой десантный корабль "Иван Грен". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой исторически в кораблестроительной сфере.
Судно проекта 11711 проходило плановый ремонт в Калиниграде 3 месяца. Над ним работали специалисты Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".
"Иван Грен" среди других кораблей и подводных лодок готовится представить Северный флот на главном военно-морском параде.
подчеркнул источник ТАСС
Ранее мы сообщили о том, что в небе Петербурга пронеслись истребители и бомбардировщики.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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