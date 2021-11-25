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В небе Петербурга пронеслись истребители и бомбардировщики
Сегодня, 19:34
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В небе Петербурга пронеслись истребители и бомбардировщики

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Следующая тренировка намечена на 16 июля. 

В четверг, 14 июля, прошла репетиция части Главного военно-морского парада в Петербурге. Горожане увидели в небе военные самолеты и вертолеты, которые пронеслись над центром.

Как рассказали в пресс-службе ЗВО, сегодня состоялась первая тренировка пролета авиации в рамках праздника. Воздушные суда пролетели над Кронштадтом и акваторией Финского залива.

В тренировочном пролете участвовали командиры звеньев и тактических групп. Всего в воздухе можно было наблюдать около 20 единиц воздушной техники: вертолёты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолёты Бе-200, Ил-38, Ту-134, истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы летательных аппаратов.

Следующая тренировка намечена на 16 июля. 

Ранее мы писали, что Песков не смог сказать, приедет ли Путин в Петербург на День ВМФ.

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: вертолеты, вмф, праздник, самолеты, тренировка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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