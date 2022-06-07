Шестые сутки ищут пропавшего 15-летнего подростка в Петербурге

Подросток пропал 29 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтёры и полиция продолжают поиски. Приметы: рост 175 см, светло-русые волосы, голубые глаза.

В Санкт-Петербурге уже шестой день продолжаются поиски 15-летнего школьника. Подросток перестал выходить на связь с родственниками 29 июня и до сих пор не найден. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Северо-Запад".

Приметы юноши: нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, рост 175 сантиметров. В день исчезновения он был одет в футболку, чёрные джинсы и синие кроссовки. При себе имел серый рюкзак. Ранее, в августе 2025 года, подросток уже уходил из дома — тогда волонтёры "ЛизаАлерт" нашли его на четвёртый день поисков.

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная полиция раскрыла кражу двух ноутбуков на Московском вокзале.

Фото: Piter.TV