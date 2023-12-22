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В Токсовском зубро-бизоннике появились на свет два детеныша
Сегодня, 14:32
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В Токсовском зубро-бизоннике появились на свет два детеныша

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Роды принимали специалисты государственной ветеринарной службы региона.

В Токсовском зубро-бизоннике случилось пополнение. На свет появились две малышки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. 

Роды принимали специалисты государственной ветеринарной службы региона. Совсем скоро маленькие животные окрепнут. 

Теперь в питомнике Всеволожского лесничества живет 11 зубро-бизонов.

Отец семейства, бык Яшка, всячески им помогал (мешал).

Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом".

Фото: ВКонтакте / Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"

 

Теги: животные, пополнение, токсовский бизонник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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