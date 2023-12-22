В Токсовском зубро-бизоннике появились на свет два детеныша

В Токсовском зубро-бизоннике случилось пополнение. На свет появились две малышки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Роды принимали специалисты государственной ветеринарной службы региона. Совсем скоро маленькие животные окрепнут.
Теперь в питомнике Всеволожского лесничества живет 11 зубро-бизонов.
Отец семейства, бык Яшка, всячески им помогал (мешал).
Пресс-служба администрации Ленобласти
Ранее мы писали, что в Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом".
Фото: ВКонтакте / Парк Семейного Отдыха и Экотуризма "ЗУБРОВНИК"
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