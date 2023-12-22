В Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом"

Снимки сделаны в различных уголках планеты, а также в Петербурге и Ленобласти.

В Зоологическом музее РАН открылась выставка "Охота с фотоаппаратом". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Экспозиция включает 83 фотографии 24 авторов. На них изображены животные. Работы выполнены в разнообразных жанрах: фото-анималистика, макрофотография, пейзаж. Снимки сделаны в различных уголках планеты, а также в Петербурге и Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Царском Селе стартует цветочный сезон.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга