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В Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом"
Сегодня, 13:50
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В Петербурге открылась выставка о жизни животных "Охота с фотоаппаратом"

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Снимки сделаны в различных уголках планеты, а также в Петербурге и Ленобласти.

В Зоологическом музее РАН открылась выставка "Охота с фотоаппаратом". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. 

Экспозиция включает 83 фотографии 24 авторов.  На них изображены животные. Работы выполнены в разнообразных жанрах: фото-анималистика, макрофотография, пейзаж. Снимки сделаны в различных уголках планеты, а также в Петербурге и Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Царском Селе стартует цветочный сезон.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: выставка о жизни животных, охота с фотоаппаратом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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