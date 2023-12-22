В Царском Селе стартует цветочный сезон

Пригород Петербурга украсят около 300 тыс. растений.

Царское Село открывает цветочный сезон. Сегодня, 25 апреля, сотрудники садово-парковой службы начинают высаживать в Екатерининском и Александровском парках рассаду. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

До конца месяца здесь высадят 15 тысяч виол, 230 лавров и ароматные лантаны. Отмечается, что пригород Петербурга украсят около 300 тыс. растений. Именно столько цветочной рассады подготовили в этом году.

Ранее мы писали, что петербуржцы и садовники высадили в Александровском саду 22 дерева.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга