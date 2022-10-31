Стало известно, сколько будет стоить проезд по ВСМ от Петербурга до Москвы

В расчет затрат заложена средняя стоимость часа времени пассажира, которое он тратит не только на основное средство передвижения, но также на городской транспорт и ожидание перевозки.

Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга позволит сделать проезд дешевле. Об этом рассказали источники "РБК".

По данным издания, Минстранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров будущего проекта. Например, министерства договорились о подходе к тарифу. Если исходить из цен 2022 года, стоимость поездки составит 5008 рублей. Это выше тарифа на "Сапсан" (4813 рублей) или на самолет (4056 рублей), но, по подсчетам специалистов, фактические затраты окажутся ниже на 17,5% от средних расценок других видов транспорта.

В расчет затрат заложена средняя стоимость часа времени пассажира, которое он тратит не только на основное средство передвижения, но также на городской транспорт и ожидание перевозки. Планируется, что поездка по ВСМ займет 3 часа 45 минут – 2 часа 15 минут рейса и полтора часа дороги до вокзала и обслуживания в терминале. Поездка на автомобиле по трассе М-11 занимает 7 часов 30 минут, на "Сапсане" или самолете – 5 часов 30 минут.

В проекте нового Генплана Петербурга содержатся указания на перспективу строительства высокоскоростной железной магистрали (ВСМ) до Москвы. Губернатор Александр Беглов подписал постановления, предполагающие передачу РЖД четырех земельных участков под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Речь идет об участках на улицах Софийской, Салова, Самойловой и в первом Рыбацком проезде. Их передадут в аренду.

Фото: Piter.TV