Новый Генплан Петербурга включает строительство ВСМ до Москвы

Совместные наработки Смольного и РЖД непосредственно связаны с развитием Санкт-Петербургского железнодорожного узла, в который и войдёт будущая магистраль.

В проекте нового Генплана Петербурга содержатся указания на перспективу строительства высокоскоростной железной магистрали (ВСМ) до Москвы. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в традиционном радиообращении к горожанам.

В документе перечислены совместные наработки РЖД и Смольного по внедрению электричек в систему внутригородских перевозок и активизации пригородного сообщения с учётом поручений президента Владимира Путина. Они непосредственно связаны с развитием Санкт-Петербургского железнодорожного узла, в который и войдёт будущая ВСМ.

Напомним, что проект городского Генплана подразумевает проекты развития города до 2050 года. Он опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Фото: РЖД