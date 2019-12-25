Губернатор Петербурга рассказал об основных положениях нового генплана

В документе обозначено развитие Северной столицы на период до середины XXI века. При этом были сохранены наиболее удачные предложения составителей Генплана Ленинграда 1985 года.

На сайте Смольного разместили новый проект городского Генплана: сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Его рассмотрят на одном из ближайших заседаний, после чего его передадут на рассмотрение парламентариям ЗакСа. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в традиционном радиообращении к горожанам.

По словам градоначальника, в Генплане обозначено развитие Северной столицы на период до середины XXI века. При этом были сохранены наиболее удачные предложения составителей Генплана Ленинграда 1985 года. В качестве самых крупных дорожных проектов заявлены Большой Смоленский мост, Южная Широтная магистраль и дублер Приморского шоссе.

Кроме того, Смольный намерен внести изменения в вектор пространственного развития Петербурга, чтобы сохранить его исторический облик. Также будут обозначены районы деловой и образовательной активности в районе "Лахтинской иглы" и в южной части города.

Ранее мы сообщили о том, что Царскосельский лицей планируют возродить по соседству со зданием музея-лицея.

Фото: Piter.TV