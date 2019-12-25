Губернатор Петербурга рассказал об основных положениях нового генплана

На сайте Смольного разместили новый проект городского Генплана: сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Его рассмотрят на одном из ближайших заседаний, после чего его передадут на рассмотрение парламентариям ЗакСа. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в традиционном радиообращении к горожанам.
По словам градоначальника, в Генплане обозначено развитие Северной столицы на период до середины XXI века. При этом были сохранены наиболее удачные предложения составителей Генплана Ленинграда 1985 года. В качестве самых крупных дорожных проектов заявлены Большой Смоленский мост, Южная Широтная магистраль и дублер Приморского шоссе.
Кроме того, Смольный намерен внести изменения в вектор пространственного развития Петербурга, чтобы сохранить его исторический облик. Также будут обозначены районы деловой и образовательной активности в районе "Лахтинской иглы" и в южной части города.
Ранее мы сообщили о том, что Царскосельский лицей планируют возродить по соседству со зданием музея-лицея.
Фото: Piter.TV
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