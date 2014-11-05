Царскосельский лицей планируют возродить по соседству со зданием музея-лицея

Образовательное учреждение в его новом виде точно не будет относиться к музейному комплексу.

Новый Царскосельский лицей планируют воссоздать неподалёку от Мемориального музея-лицея в Пушкине. Об этом заявил директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов, передаёт ТАСС.

Руководитель подчеркнул, что образовательное учреждение в его новом виде точно не будет относиться к музейному комплексу. Этот вопрос был поднят на недавней встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым. В историческом здании не прекратится музейная деятельность, отметил Некрасов.

Также в разговоре с Комиссаровым было обозначено примерно количество будущих студентов Царскосельского лицея. Как рассказал ректор РАНХиГС, оно составит от 100 до 500 человек.

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Фото: citywalls.ru