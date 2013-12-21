Новый корпус Политехнического колледжа возведут в Приморском районе

Власти города отмечают, что в Петербурге продолжается рост спроса на среднее профессиональное образование.

В Приморском районе Северной столицы будет возведён учебно-производственный корпус Политехнического колледжа городского хозяйства. Соответствующий проект одобрили в ходе рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Власти города отмечают, что в Петербурге продолжается рост спроса на среднее профессиональное образование. Новое здание поможет колледжу увеличить число мест для абитуриентов.

Отметим, что ранее на выбранном месте планировалось строительство бизнес-центра, но от этой идеи отказались в пользу учебного заведения. На этом же участке появится трансформаторная подстанция и два проезда.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе построят образовательный комплекс для детей-инвалидов.

Фото: пресс-служба Политехнического колледжа городского хозяйства