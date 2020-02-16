В Невском районе построят образовательный комплекс для детей-инвалидов

Новый объект сможет принять 135 человек в возрасте от 7 до 20 лет.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство образовательного комплекса для детей-инвалидов на улице Антонова-Овсеенко, уч.34. Его строительство будет осуществляться за счет средств регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы, сообщил портал "Строительный Петербург".

Комплекс общей площадью 6,1 тысячи м2 предназначен для обучения детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Новый объект сможет принять 135 человек в возрасте от 7 до 20 лет.

Кроме учебных классов предусмотрены бассейн, гончарная мастерская, компьютерная, залы для ЛФК, актовый зал с эстрадой, мастерские и медицинский блок.

Фото: Госстройнадзор Петербурга