Беглов передал РЖД участки для строительства ВСМ Москва — Петербург

Согласно постановлению, строительные работы будут идти три года.

Губернатор Александр Беглов подписал постановления, предполагающие передачу РЖД четырех земельных участков под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Соответствующий документ опубликован 20 октября на сайте Смольного.

Речь идет об участках на улицах Софийской, Салова, Самойловой и в первом Рыбацком проезде. Их передадут в аренду.

Согласно постановлению, строительные работы будут идти три года. РЖД ожидают льготы: аренда земли на Софийской улице площадью 8 тыс. "квадратов" составит 143 рубля.

Напомним, что ВСМ позволит преодолеть путь из Москвы в Северную столицу и обратно за 2 часа. По данным РЖД, строительство дороги уже стартовало.

Ранее мы рассказывали о том, что новый Генплан Петербурга включает строительство ВСМ до Москвы.

Фото: Piter.TV