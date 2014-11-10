Беглов передал РЖД участки для строительства ВСМ Москва — Петербург

Губернатор Александр Беглов подписал постановления, предполагающие передачу РЖД четырех земельных участков под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Соответствующий документ опубликован 20 октября на сайте Смольного.
Речь идет об участках на улицах Софийской, Салова, Самойловой и в первом Рыбацком проезде. Их передадут в аренду.
Согласно постановлению, строительные работы будут идти три года. РЖД ожидают льготы: аренда земли на Софийской улице площадью 8 тыс. "квадратов" составит 143 рубля.
Напомним, что ВСМ позволит преодолеть путь из Москвы в Северную столицу и обратно за 2 часа. По данным РЖД, строительство дороги уже стартовало.
Ранее мы рассказывали о том, что новый Генплан Петербурга включает строительство ВСМ до Москвы.
Фото: Piter.TV
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