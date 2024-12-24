Бойцу поп-ММА Корнею Тарасову 21 июля удалят глаз

В видеообращении блогер рассказал о

Российскому блогеру и участнику поп-ММА Корнею Тарасову 21 июля удалят левый глаз. Соответствующее заявление спортсмен сделал в комментарии для телеканала "360.ru". Он выразил благодарность всем поклонникам, которые его поддерживают.

Я всегда сияю, всегда улыбаюсь, меня это не останавливает, мы все равно всегда будем сиять. Корней Тарасов, спортсмен

Напомним, что блогер получил тяжелую травму глаза в январе 2025 года на вечеринке. В СМИ писали о том, что одна из девушек, будучи пьяной, ударила его кулаком и попала прямо в глазницу. В результате зрение пострадавшему медики сохранить не смогли. При этом сам боец отказался писать заявление правоохранительные органы на покалечившую его знакомую. Брат спортсмена Артем Тарасов позже уточнил, что теперь Корней сравнивает себя с Шарабутдином Магомедовым. Последний известен широкой аудитории как Шара Буллет.Он выступает на ринге с отслоением сетчатки.

Боец MMA лишился глаза после стрельбы в Краснодаре.

Фото и видео: 360.ru