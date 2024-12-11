Боец MMA лишился глаза после стрельбы в Краснодаре

Пострадавшему потребуется операция.

Российский боец MMA Руслан Крайнов лишился глаза после стрельбы в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе бойцовского клуба "Нарт".

Инцидент произошел ночью 9 февраля. По данным местного ГУ МВД, возле клуба на улице Зиповской мужчина выстрелил из оружия, ранив бойца. Нападавший и водитель авто, на котором оба пытались скрыться, были задержаны. В пресс-службе "Нарта" отметили, что Крайнову потребуется операция.

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Фото: Piter.tv