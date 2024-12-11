Суд арестовал студента, подозреваемого в поджоге здания УФСБ в Петербурге

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 22-летнего Юрия П., подозреваемого в поджоге входных дверей здания УФСБ на Литейном проспекте. Молодого человека задержали вскоре после совершенного преступления. Он проходит по делу как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ ("Террористический акт").

Следствие считает, что 7 февраля петербургский студент облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег входные двери здания со стороны улиц Шпалерной и Захарьевской, после чего скрылся. Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия. По версии следствия, его действия были направлены на дестабилизацию работы органов власти.

Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения, указывая на отсутствие судимости, постоянное место жительства и официальную работу подзащитного. Однако суд поддержал доводы следствия о возможных рисках и арестовал Юрия П. до 6 апреля.

"Суд пришел к выводу, что более мягкая мера пресечения не обеспечит целей уголовного судопроизводства", — говорится в решении. Сейчас следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.TV