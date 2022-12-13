Санитар Мариинской больницы ударом повалил нетрезвого пациента

Санитара уже уволили.

В Петербурге санитар Мариинской больницы отправил в нокаут пьяного пациента. Об этом стало известно Piter.tv.

После ночного клуба 36-летний Леонид попал в больницу. По его словам, там он оказался, потому что охранник клуба распылил в глаза перцовый баллончик. В Мариинской же, по словам пострадавшего, его насильно заперли в вытрезвителе. Он пытался вырваться из комнаты, но на страже стоял санитар в синем.

На кадрах видео во время диалога санитар ударом повалил на пол пациента. По данным источника в правоохранительных органах, санитара уже уволили. Сам Леонид сейчас восстанавливается, говорит у него перелом челюсти и закрытая черепно-мозговая травма — мужчина обратился в полицию.

Видео: Piter.tv

