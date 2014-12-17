Россиянин Бетербиев победил Смита-младшего и объединил три титула чемпиона мира по боксу

На профессиональном счету спортсмена нет ни одного поражения.

Россиянин Артур Бетербиев победил американского спортсмена Джо Смита-младшего. Этим результатом он объединил три титула чемпиона мира по боксу среди профессионалов в категории до 79,38 кг. 12-раундовый поединок состоялся в Нью-Йорке. Сражение завершилась техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, что 37-летний Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), а также Международной боксерской федерации (IBF), завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Последнее достижение ранее принадлежало Смиту-младшему.

Напомним, что на счету российского представителя теперь 18 побед (18 из них - нокаутом), а также ни одного поражения. При этом 32-летний Смит-младший потерпел свое четвертое поражение при 28 победах (22 нокаутом).

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Фото и видео: YouTube / Top Rank Boxing