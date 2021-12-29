МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

В списке оказались скалолазание, серфинг и скейтбординг.

Международный олимпийский комитет утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года, которая состоится в американском городе Лос-Анджелесе. В перечень попали 28 видов спорта. В частности, туда попал скейтбординг, серфинг и скалолазание. Эти соревнования впервые дебютировали в 2021 году в Токио. В листе ожидания остались бокс, современное пятиборье и тяжелая атлетика. Перед включением их в реестр должны быть проведены определенные реформы.

Решение одобрено специалистами во время заседания 139-ой сессии МОК. Эксперты решили согласиться с предложениями комиссии. Ранее документ также был одобрен исполнительный комитетом. Окончательно программа летних Олимпийских Игр в ЛА будет утверждена в декабре 2024 года.

В МОК раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.

Фото и видео: