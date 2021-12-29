Эксперты не поддержали решение FIFA по проведению ЧМ по футболу чаще, чем сейчас.

В МОК раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года. Ранее в Международный олимпийский комитет такую инициативу на рассмотрение вынесла Международная федерация футбола (ФИФА). По мнению экспертов, такое решение негативно скажется на здоровье атлетов, а также подорвет устойчивость других спортивных ассоциаций. Позиция МОК оглашена на заседании 139-й сессии.

Одностороннее решение ФИФА и расширение европейских лиг могут иметь серьезные последствия не только для футбола, но и для других видов спорта. Эти последствия нельзя недооценивать. Ненад Лалович, президент Объединенного мира борьбы (UWW)

Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о желании федерации проводить чемпионат мира по футболу раз в два года, а не в четыре года, как делается сейчас. МОК призвал ФИФУ тщательнее проработать постановление провести глобальные консультации со спортивными сообществами по данному вопросу. Лалович уверен в том, что даже сейчас игроки выступают практически на пределе человеческих возможностей,а им предлагают столкнуться с еще большими вызовами.

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Фото и видео: IOC Media