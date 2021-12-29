Генсек ООН: олимпийский дух напомнит человечеству о солидарности

Антониу Гутерриш записал обращение в преддверии Олимпиады в Пекине.

Генеральный секретарь ООН надеется, что олимпийский дух Пекина напомнит человечеству о солидарности. Об этом дипломат заявил в официальном видеообращении, приуроченного к проведению 139-й сессии Международного олимпийского комитета. Он напомнил коллегам о том, что зимние Игр стартуют 4 февраля.

Олимпийский дух - это общая основа для мира и взаимопонимания. Соревнующиеся воплощают эти качества и вдохновляют нас всех. И я надеюсь, что этот дух выйдет за рамки…мы принадлежим к одной семье - человечеству. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН считает, что не существует границ для достижения мира и всеобщего благополучия, а также укрепления человеческих прав.

Международные соревнования в Китае пройдут в период с 4 по 20 февраля.

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Фото: ООН

