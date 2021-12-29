СМИ: Россия и США вступили в острую перепалку на заседании ООН

Постпред США считает, что Москва якобы пытается безосновательно выставить Украину и Запад агрессорами.

В ходе заседания Совета безопасности Организации объединенных наций постоянные представители России и Соединенных Штатов Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд вступили в острую перепалку. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, россиянина Небензю возмутило утверждение американской коллеги о том, что Москва якобы пытается безосновательно выставить Украину и Запад агрессорами с целью получить предлог для вторжения в соседнюю страну.

Россиянин в ответ обвинил Соединенные Штаты в провокациях, из-за которых ситуация в регионе только усугубляется. Кроме того, Небензя указал Томас-Гринфилд на обвинения России в планах напасть на Украину, не соответствующих действительности.

Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

По словам Небензи, благодаря усилиям Вашингтона, Украиной в настоящее время правят "нацисты", а сам Запад пытается сделать героев из "людей, сражавшихся на стороне Гитлера".

По окончании словесной перепалки российская и американская стороны заверили, что нацелены на разрешение конфликта дипломатическим путем.

Ранее Небензя покинул заседание СБ ООН для встречи с генсеком ООН.

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