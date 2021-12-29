Небензя покинул заседание СБ ООН для встречи с генсеком ООН

Постпред РФ не заслушал доклад коллеги из Украины.

Постпред России Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности ООН для встречи с Генсеком Антониу Гутеррешем. Таким образом российский дипломат не заслушал доклад, с которым выступил его украинский коллега Сергей Кислица. После того, как Небензя ушел с мероприятия, его заменил первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский.

Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства. Василий Небензя, постпред РФ при СБ ООН

Также по уходу российского дипломата слово было предоставлено делегатам из Белоруссии, Польши и Литвы. Данное экстренное заседание проводилось по американской инициативе. РФ выступала против его организации.

Постпред РФ обвинил Запад в готовности принести Украину в жертву.

Фото и видео: YouTube / ООН

