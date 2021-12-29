Постпред РФ обвинил Запад в готовности принести Украину в жертву

Василий Небензя высказал российскую позицию по нагнетанию обстановки вокруг Киева.

Постпред России обвинил Запад в готовности принести Украину в жертву собственным геополитическим интересам. Таким мнением на экстренном заседании Совета Безопасности ООН поделился Василий Небензя. Запись мероприятия доступна на YouTube-канале международной организации. По мнению дипломата, Запад как будто призывает Москву и ждет, когда произойдет эскалация конфликта. При этом, РФ полагает, что страны как будто хотят превратить в реальность свои домыслы.

Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность риторикой и провоцируют эскалацию. Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Василий Небензя, российский дипломат

Москва уверена в том, что заданием Запада в этом поведении является окончательное разрушение братского сосуществования российского и украинского народов. Дипломаты видят в этом стремление ослабить Россию. Небензя напомнил о том, что в 2014 году Запад поддержал государственный кровавый переворот на Украине, который в РФ считается антиконституционным и приведшим к власти националистов. По мнению спикера, если бы этого не было, то сейчас РФ и Украина жили в атмосфере добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества, а не в духе русофобии и радикализма.

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Фото и видео: YouTube / ООН

