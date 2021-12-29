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Полянский: Россия продолжит поиск и ликвидацию ИГ* в Сирии
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Полянский: Россия продолжит поиск и ликвидацию ИГ* в Сирии

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В ООН дипломат поднял вопрос сбежавших боевиков из тюрьмы в Хасеке.

Дмитрий Полянский заявил, что Россия продолжит поиск и ликвидацию террористов из ИГ в Сирии. Такое заявление в рамках выступления на очередном заседании Совета Безопасности ООН сделал первый заместитель постоянного представителя РФ  при международной организации.

Мы вынуждены констатировать, что случившееся на оккупированной США территории Сирии (речь идет о нападении боевиков на тюрьму в городе Хасеке) - результат продолжающихся заигрываний наших коллег с террористическими элементами в Сирии.

Дмитрий Полянский, дипломат РФ

По мнению Полянского, американских коллег ничему не научила история, также как и собственные ошибки. При этом Россия неоднократно предупреждала коллег о том, к каким результатам может привести мир "потворство террористическим элементам".  В настоящее время военные силы Дамаска поддерживаются ВКС РФ в операции по выявлению и уничтожению террористов в регионе. Полянский уточнил, что Москва предлагала США объединить усилия по противодействию боевикам в Сирии, но, по мнению дипломата, американская сторона ставит политические соображения выше цели по искоренению терроризма.

Российские Су-34 приблизились к военным базам США в Сирии.

ИГ* - запрещенная на территории России террористическая организация

Фото: Pixabay.com
 

Теги: дмитрий полянский, оон, совет безопасности, хасеке
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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