Полянский: Россия продолжит поиск и ликвидацию ИГ* в Сирии

В ООН дипломат поднял вопрос сбежавших боевиков из тюрьмы в Хасеке.

Дмитрий Полянский заявил, что Россия продолжит поиск и ликвидацию террористов из ИГ в Сирии. Такое заявление в рамках выступления на очередном заседании Совета Безопасности ООН сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации.

Мы вынуждены констатировать, что случившееся на оккупированной США территории Сирии (речь идет о нападении боевиков на тюрьму в городе Хасеке) - результат продолжающихся заигрываний наших коллег с террористическими элементами в Сирии. Дмитрий Полянский, дипломат РФ

По мнению Полянского, американских коллег ничему не научила история, также как и собственные ошибки. При этом Россия неоднократно предупреждала коллег о том, к каким результатам может привести мир "потворство террористическим элементам". В настоящее время военные силы Дамаска поддерживаются ВКС РФ в операции по выявлению и уничтожению террористов в регионе. Полянский уточнил, что Москва предлагала США объединить усилия по противодействию боевикам в Сирии, но, по мнению дипломата, американская сторона ставит политические соображения выше цели по искоренению терроризма.

Российские Су-34 приблизились к военным базам США в Сирии.

ИГ* - запрещенная на территории России террористическая организация

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