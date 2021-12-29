Минобороны России: в результате нападения на тюрьму в Хасеке могли сбежать террористы

В ЦПВС рассказали о привлечении к операции сил США.

В Минобороны России заявили о том, что в результате нападения на тюрьму в сирийской провинции Хасеке могли сбежать террористы. Такой информацией с журналистами поделился контр-адмирал Олег Журавлев из Центра по примирению враждующих сторон. Эксперт оценил возможное привлечение американских вооруженных сил к уничтожению сбежавших боевиков. По мнению спикера, такой вариант может привести к жертвам среди гражданского населения страны.

К операции привлечена боевая авиация вооруженных сил США. Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам. Олег Журавлев, контр-адмирал РФ

В России подчеркнули, что из места заключения сбежало неустановленное число лиц. Они держались под стражей на территории, которая находится под контролем у курдских формирований. Сейчас у Москвы обстановка на северо-восточной части Сирии вызывает озабоченность. Военные призывают стороны не разжигать конфликт и обеспечить безопасность для мирного населения.

Фото: Минобороны России

