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Минобороны России: в результате нападения на тюрьму в Хасеке могли сбежать террористы
Сегодня, 7:47
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Минобороны России: в результате нападения на тюрьму в Хасеке могли сбежать террористы

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В ЦПВС рассказали о привлечении к операции сил США.

В Минобороны России заявили о том, что в результате нападения на тюрьму в сирийской провинции Хасеке могли сбежать террористы. Такой информацией с журналистами поделился контр-адмирал Олег Журавлев из Центра по примирению враждующих сторон. Эксперт оценил возможное привлечение американских вооруженных сил к уничтожению сбежавших боевиков. По мнению спикера, такой вариант может привести к жертвам среди гражданского населения страны.

К операции привлечена боевая авиация вооруженных сил США. Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам.

Олег Журавлев, контр-адмирал РФ

В России подчеркнули, что из места заключения сбежало неустановленное число лиц. Они держались под стражей на территории, которая находится под контролем у курдских формирований. Сейчас у Москвы обстановка на северо-восточной части Сирии вызывает озабоченность. Военные призывают стороны не разжигать конфликт и обеспечить безопасность для мирного населения.

Фото: Минобороны России
 

Теги: олег журавлев, побег из тюрьмы, тюрьма, хасеке, цпвс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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