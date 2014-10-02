Суд приговорил генерала Ивана Попова к пяти годам колонии

Его также лишили воинского звания и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова к пяти годам колонии. Об этом сообщает "РИА Новости" из зала суда.

Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, генерал был причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных в порядке предоставления гумпомощи. За свои "услуги" он получил чуть более 1 млн рублей.

Заключенный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его также лишили воинского звания и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что экс-замминистра энергетики Мочальников получил 1,5 года колонии.

Видео: Telegram / SHOT