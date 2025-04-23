Экс-замминистра энергетики Мочальников получил 1,5 года колонии

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

Бывший заместитель Министра энергетики РФ Сергей Мочальников получил 1,5 года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. Его признали виновным. Мочальников будет отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор вынесли в Мещанском районном суде.

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