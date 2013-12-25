Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Защита просила выбрать другу меру пресечения.

Чертановский районный суд в российской столице продлил до 24 июня срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной. Фигурантка расследования обвиняется в отмывании денежных средств. Известно, что сторона защиты просила избрать для своей клиентки меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Со слов следователя, девушка была опрошена. Надзорное ведомство получило сведения о характеристике ее личности, сведения о финансово-хозяйственной деятельности. Дополнительно данные о ее финансово-хозяйственной деятельности будут проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений.

Постановлением Чертановского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Митрошиной. пресс-служба судов по городу

Напомним, что в отношении Александры Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере (по пункту "б" 4. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии государственного обвинения, россиянка легализовала 127 миллионов рублей, которые остались у нее после неуплаты налогов. На эти средства блогер приобрела себе квартиру в Москве. Ранее девушка признала вину в полном объеме. В судебной инстанции ее адвокат говорил о том, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму, превышающую 200 миллионов рублей.

Ранее, 20 марта, блогера Митрошину доставили в суд.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы