Блогера Митрошину доставили в суд

Следствие ходатайствует об избрании в отношении девушки меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Следствие ходатайствует перед столичным судом об избрании в отношении девушки меры пресечения, связанной с лишением свободы. Защита Митрошиной будет просить ограничиться домашним арестом.

Напомним, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 млн рублей, организовав поступление денег на счета троих индивидуальных предпринимателей.

Ранее мы сообщали, что суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии.

Видео: Telegram / Столичный СК