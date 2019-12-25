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Суд в Петербурге взыскал с блогера Sasha Belair более 45 тысяч рублей
Вчера, 19:35
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Суд в Петербурге взыскал с блогера Sasha Belair более 45 тысяч рублей

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Арбитражный суд Петербурга обязал Александру Белякову погасить долг перед Роскомнадзором.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с певицы и блогера Александры Беляковой, известной как Sasha Belair, задолженность перед Роскомнадзором в размере 45 714 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный приказ.

Деньги взыскивают с Беляковой как с индивидуального предпринимателя по заявлению ведомства. Помимо основного долга, она должна выплатить 8 тыс. рублей государственной пошлины.

Причины возникновения задолженности перед Роскомнадзором в материалах суда не уточняются.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: блогер, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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