Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас", закрытую 62 года назад

Глава США объяснил свое решением стремлением вернуть в страну закон, порядок и справедливость.

Тюрьма "Алькатрас", работа которой была прекращена в 1963 году, вновь откроется в США. Соответствующее заявление американский президент-республиканец Дональд Трамп сделал в ходе общения с журналистами из пресс-пула вашингтонской администрации на Южной лужайке Белого дома. Иностранный политик заметил, что страна больше не намерена терпеть тех, кто сеет зло, кровопролитие и хаос на улицах местных городов. Поручение об открытии "Алькатраса"получили руководители Бюро тюрем и министерства юстиции, а также министерство по внутренней безопасности и ФБР. Глава государства добавил, что власти США больше не будут заложниками тех судей, которые боятся выполнять свою работу и позволять правительству выдворить преступников, приехавших в нашу страну нелегально. Он заметил, что возобновление работы тюрьмы станет символом закона, порядка и справедливости для народа.

Восстановить и открыть "Алькатрас"! Слишком долго Америка страдала от злобных, жестоких рецидивистов-преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме страданий и мучений. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы без колебаний сажали самых опасных преступников в тюрьму и держали их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть Дональд Трамп, глава США через соцсеть Truth Social

Напомним, что данная тюрьма находится на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. В 1912 году на острове построили корпус, названный "Алькатрас". Уже к 1920 он был заполнен заключенными. "Скала", как неофициально назвали тюрьму, первой на территории США стала использоваться для длительного заключения военнослужащих. Она широко известна общественности строгостью к нарушителям дисциплины. В 1936 году власти из Вашингтона решили перевести тюрьму в ведомство министерства по юстиции. Под руководством экспертов по вопросам национальной безопасности она была перестроена и стала еще более надежной. В "Скалу" стали направлять наиболее опасных убийц, воров, насильников, систематических нарушителей тюремной дисциплины и других бунтарей. В "Алькатрас" власти отправляли таких известных гангстеров, как Аль Капоне, Джордж Келли Барнес, или Пулеметный Келли, считавшийся на тот момент "врагом государства номер один"). За годы существования из "Скалы" было совершено 14 попыток побега, однако ни одна из них не была успешной. Если беглецам удавалось сбежать от охраны, то в холодных водах залива не смог выжить никто. В 1963 году "Алькатрас" был закрыт.

Трамп не исключил введения санкций против РФ при отказе от сделки по Украине.

Фото и видео: YouTube / ANI News