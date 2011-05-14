Глава США прокомментировал предложения сенаторов Конгресса США по давлению на Москву.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не стал исключать возможность своей поддержки законопроекта в Конгрессе США о введении санкционного давления в отношении российского государства в том случае, если Москва откажется от предложенных Вашингтоном идей по мирному урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местным журналистам с телеканала NBC News.

Это зависит от того, будет ли Россия демонстрировать поведение, направленное на достижение мира. Дональд Трамп, глава США

В начале апреля 2025 года, группа местных сенаторов от обеих партий представила общественности законопроект, который предусматривает введение первичных и вторичных ограничений в адрес Москвы и ее торговых партнеров в том случае, если Россия откажется от предложенных Вашингтоном идей по урегулированию конфликта на Украине. В инициативе были указаны импортные пошлины в размере 500 процентов в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и прочие товары. Законопроект внесен сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина, который внесен в российский перечень террористов и экстремистов, а также демократом от штата Коннектикут Ричардом Блюменталем.

Трамп рассказал о просьбах лидеров ЕС позвонить Путину.

Фото и видео: YouTube / NBC News