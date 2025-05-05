Трамп рассказал о просьбах лидеров ЕС позвонить Путину

Глава США сообщил о том, что в Кремле отказываются брать трубку, когда звонки поступают от европейских политиков.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил о том, что что политические лидеры стран-членов Европейского союза просили его позвонить российскому коллеге Владимиру Путину для мирного урегулирования конфликта на Украине, так как Кремль якобы не отвечал на их звонки. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местным журналистам с телеканала NBC News.

Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что на прошлой неделе официальный представитель администрации при Владимире Путине Дмитрий Песков заявил СМИ, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева. Однако на текущий момент Москва не видит никаких действий в этом плане от украинских властей. Глава нашего государства на рабочей встрече со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Трамп: США могут отправить войска в Гренландию при определенных обстоятельствах для захвата.

Фото и видео: YouTube / NBC News