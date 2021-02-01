Трамп: США могут отправить войска в Гренландию для захвата

Глава США считает такой сценарий развития ситуации маловероятным.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп рассказал о том, что власти США могут отправить войска в Гренландию при определенных обстоятельствах для захвата территории. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местным журналистам с телеканала NBC News. СМИ задали вопрос о том, может ли лидер Белого дома при определенных обстоятельствах принять решение об отправке американских военнослужащих ради того, чтобы "заявить права" на датскую землю. Президент США подчеркнул, что Вашингтон "очень сильно" нуждается в Гренландии, так как стране необходим указанный остров в целях обеспечения международной безопасности. Хотя прямое военное вмешательство Пентагона маловероятно, однако, речь Трампа подтверждает сведения о том, что противостояние за влияние в Арктике будет только усиливаться.

Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Гренландия имеет важное значение для США, так как на острове располагаются необходимые для страны ресурсы. Земли богаты редкоземельными металлами и ураном. Дополнительно у США есть связанные с этой территорией геополитические планы. . Расположение территории делает Гренландию ключевым регионом для конкуренции между США, Россией и КНР.

Трамп пообещал не вести суд над каждым из 21 млн нелегалов до их депортации.

Фото и видео: YouTube / NBC News