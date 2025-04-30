Трамп пообещал не вести суд над каждым из 21 млн нелегалов до их депортации

Глава США оценил права, которые есть у нелегалов, прибывших в страну при Байдене.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о невозможности в судебном порядке рассмотреть дела каждого из 21 миллионов нелегальных мигрантов перед их депортацией из страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью местным журналистам с телеканала ABC News. Сюжет был посвящен первым ста дням правления лидера Белого дома с момента его инаугурации на высшую должность в США.

Я не могу проводить суд, большой суд, над каждым человеком, который въехал нелегально. Они (администрация предыдущего президента-демократа Джо Байдена) позволили 21 млн человек въехать нелегально. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После вступления 20 января в должность президента страны он подписал указ о введении на государственной ганице с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Министерство внутренней безопасности расширило рабочие полномочия у правоохранительных органов, что позволило местным властям депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения на это иммиграционного суда.

Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским.

Фото и видео: YouTube / ABC News