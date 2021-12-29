Боевики ИГ* напали на тюрьму в Сирии

Из учреждения смогли сбежать несколько десятков боевиков.

Боевики ИГ(* - запрещенная на территории РФ террористическая организация) напали на тюрьму в Сирии. Об этом рассказали представители бейрутского телеканала Al Mayadeen. В СМИ утверждают о том, что из места заключения сбежали не менее 20 боевиков, имеющих отношение к радикалам.

Тюрьма Эс-Санавия находится на южной окраине города Хасеке (около 630 км от столицы - Дамаска). Пособники сбежавших террористов смогли подорвать два заминированных автомобиля у входа на территорию. В настоящее время квартал Гувейран заблокирован вооруженными курдскими формированиями "Сил демократической Сирии". Воздушное пространство мониторится за счет вертолетов ВВС США. Ведутся поиски беглецов.

Информационное агентство SANA считает, что сбежавшие террористы вооружены. Они устроили перестрелку с охранниками тюрьмы. Также очевидцы слышали звуки взрыва от гранат.

ЦПВС сообщил о готовящихся терактах в портах Тартус и Латакия.

Фото и видео: Telegram / Военный Осведомитель