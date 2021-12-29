ЦПВС сообщил о готовящихся терактах в портах Тартус и Латакия

Усилен контроль на авиабазе "Хмеймим", в морском порту.

В российском Центре по примирению враждующих сторон рассказали журналистам о готовящихся терактах в портах Тартус и Латакия. Информацией со СМИ в рамках онлайн-брифинга поделился контр-адмирал Олег Журавлев. По данным военнослужащего, боевики планируют атаковать транспортные инфраструктурные объекты регионов.

По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия. Олег Журавлев, контро-адмирал РФ

Из-за существующей угрозы руководство отечественной авиабазы "Хмеймим", находящейся на территории Сирии, по запросу властей страны организовало круглосуточное наблюдение за важными объектами. Участки патрулируются военной полицией. Задействованы бронеавтомобили "Тигр" и "Патруль". Под контролем находятся морской порт и прилегающая территория. С воздушного пространство участки мониторятся за счет беспилотников ВКС РФ.

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Фото и видео: YouTube / Минобороны России



